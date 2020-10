Cristiano Ronaldo positivo al Covid, titolo Juventus cade a -3%

Redazione Finanza 13 ottobre 2020 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Si allarga la lista dei calciatori positivi al Covid-19. E' da poco arrivata la notizia della positività di Cristiano Ronaldo dopo un test effettuato con la nazionale del Portogallo. "Sta bene, è senza sintomi ed è stato posto in isolamento”, rimarca una nota della nazionale lusitana.Positività che comporterà per l'attaccante della Juventus la defezione al prossimo impegno di Campionato e il dedutto in Champions League con la Dinamo Kiev.Il titolo Juventus ha accolto la notizia con un'accelerazione al ribasso e al momento segna -3% a quota 0,7494 euro.