Crisi governo, pressing Lega su Salvini per tornare al voto (rumor Bloomberg)

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2019 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano, oppure stavolta il governo M5S-Lega è davvero agli sgoccioli?Bloomberg riporta la dichiarazione di un funzionario italiano, "Italian official", secondo cui gli alleati di Matteo Salvini starebbero facendo pressioni affinché il vicepremier decida di rompere l'alleanza con il M5S di Luigi Di Maio, e tornare al voto con elezioni anticipate."Most of Salvini's advisers want him to force an election", scrive Bloomberg, indicando che il pressing arriverebbe dalla maggioranza dei consulenti del ministro dell'Interno, visto che "è difficile continuare a governare insieme al M5S".La fonte ha tuttavia riportato, anche, che Salvini non avrebbe ancora preso alcuna decisione sul da farsi.