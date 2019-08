Crisi governo: convocato per oggi alle 18.00 il Senato per votare il calendario

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

IlSenato è stato convocato oggi alle ore 18 per definire il calendario dei lavori, dopo che ieri la riunione dei capigruppo non ha raggiunto alcun accordo. Non è infatti stata raggiunta l'unanimità sull'agenda della crisi di governo. Sarebbe stato comunque fissato per il 20 agosto la convocazione del premier Giuseppe Conte in Senato per illustrare “le sue comunicazioni”. La decisione presa a maggioranza dovrà essere convalidata dalla riunione dei senatori. La Lega ha già espresso la sua contrarietà e punta a una convocazione del presidente del Consiglio già domani.