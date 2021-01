Crisi governo: Grillo spiana strada a "patto tra partiti"

Redazione Finanza 13 gennaio 2021 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Mentre sono ore cruciali per il Governo Conte, sulla scena politica italiana irrompe Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque Stelle, che propone un patto tra partiti. In un post su Facebook Grillo rilancia una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione del portavoce M5S alla Camera Giorgio Trizzino e scrive:"Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese e colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell’animo degli italiani". L'ex comico aggiunge: "allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di descrizione delle notizie e di indispensabile ruolo comunicativo". "Cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia", precisa Grillo chiudendo il suo intervento.