Crisi governo: Conte prosegue i suoi impegni, oggi a Foggia e domani a Genova

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Inattesa di conoscere l'agenda della crisi di governo, e in particolare la data di convocazione al senato per le sue comunicazioni, il premier Giuseppe Conte prosegue i suoi impegni. Oggi sarà a Foggia per la firma del Contratto Istituzionale di sviluppo - CIS Capitanata. Mentre domani si recherà a Genova per partecipare alla cerimonia commemorativa delle vittime del crollo del ponte Morandi.