Crisi globale chip, CNH Industrial annuncia chiusure temporanee stabilimenti in Europa

Redazione Finanza 14 ottobre 2021 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

"CNH Industrial ha annunciato che chiuderà temporaneamente diversi dei propri siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, in conseguenza delle interruzioni alla catena di forniturae alla carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori". E' quanto si legge nel comunicato diramato ieri sera dalla società.Nella nota si legge anche che "CNH Industrial rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre. L'Azienda rimane costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti".