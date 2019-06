Crisi del debito italiano? Ecco come potrebbe risolversi la situazione, secondo la view di Schroders

Daniela La Cava 17 giugno 2019 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

"Dopo un periodo di calma, questo tema è tornato alla ribalta, con la Commissione Europea che minaccia una sanzione di 3,5 miliardi di euro per violazioni delle regole sul debito", dichiara Keith Wade, capo economista e strategist di Schroders, soffermandosi sul capitolo ‘Crisi del debito italiano’."Questo scenario prevede che la tensione tra Roma e Bruxelles si rinnovi in autunno,quando verrà preparata la legge di bilancio per il 2020 - spiega l'esperto -. Il risultato sarebbe un aumento della volatilità del mercato, con i rendimenti dei Btp a 10 anni in crescita fino al 6%". Secondo Wade, "la situazione si risolverebbe solo con un bail-out del Paese, l’instaurazione di un primo ministro tecnico e l’attivazione del programma Omt della Bce. A quel punto ripartirebbe anche il quantitative easing della BCE, perché l’Eurozona si troverebbe davanti alla minaccia di una forte recessione".