Crisi da coronavirus, Bankitalia: a marzo tonfo produzione industriale -15%

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

"A marzo la produzione industriale avrebbe subito una contrazione pari a circa il 15%". Lo hanno detto il capo della Vigilanza di Bankitalia, Paolo Angelini, e il responsabile del servizio Stabilità finanziaria, Giorgio Gobbi, nel corso di un'audizione alla commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario.In base alle valutazioni di Bankitalia, hanno detto i due esponenti di Palazzo Koch, gli indicatori ad alta frequenza "usati per l'analisi congiunturale concordano nel suggerire un calo dell'attività economica di proporzioni eccezionali in tutto il mondo".Inoltre "in Italia, nel mese di marzo, i consumi di elettricità e di gas nel settore industriale si sono ridotti di circa il 15% rispetto a un anno prima".In questa situazione di crisi da coronavirus COVID-19, l'azione della Bce di Christine Lagard - hanno detto ancora Angelini e Gobbi - "ha avuto un ruolo determinante nel riportare ordine sui mercati".