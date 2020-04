Crisi coronavirus, rumor: Google pensa di dimezzare budget marketing per seconda metà dell'anno

Laura Naka Antonelli 24 aprile 2020 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Google starebbe pensando di dimezzare il budget pubblicitario previsto per la seconda metà dell'anno.Non solo. Il gruppo avrebbe deciso anche di congelare le assunzioni full time, stando a indiscrezioni trapelate dalla Cnbc nella giornata di giovedì.Un portavoce ha riferito a MarketWatch che la società "sta rivalutando il ritmo dei piani di investimento per il resto del 2020" e che "si concentrerà su un numero selezionato di sforzi importanti di marketing".La scorsa settimana, era stato lo stesso amministratore delegato di Alphabet (la holding a cui fa capo Google), Sundar Pichai, ad affermare che Google avrebbe ridotto le spese per il resto dell'anno, a causa degli effetti del coronavirus COVID-19, a partire dalle assunzioni.Alphabet riporterà la trimestrale il prossimo 28 aprile, in un contesto di forte crisi delle entrate pubblicitarie, pilastro del suo fatturato.