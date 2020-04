Crisi coronavirus, Gualtieri: non solo più golden power, ma anche intervento diretto Stato in aziende. Lo strumento pro-Alitalia

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

"Soprattutto in un momento di difficoltà economica come quella attuale ed in settori particolarmente esposti alle turbolenze del mercato, il Governo potrebbe prendere in considerazione un intervento in maniera diretta". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri risponde alla domanda del Sole 24 Ore sulla possibilità che, oltre al rafforzamento della golden power, il governo abbia considerato l'idea di consentire un "possibile ingresso temporaneo e di emergenza dello Stato nel capitale delle imprese in difficoltà"."Un caso simile - sottolinea il ministro - è già stato previsto all'interno del Dl «Cura Italia», dove è stata prevista la possibilità per il Ministero dell'Economia di costituire una società che possa intervenire a supporto di Alitalia in amministrazione straordinaria".