Crisi Covid, Gualtieri: 'sussidio temporaneo per famiglie, proroga Naspi di due mesi, indennizzo colf e badanti'

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Per il dl Aprile "stiamo ragionando su un sussidio temporaneo per le famiglie che non hanno reddito, sussidi, pensione". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Def, facendo riferimento alle misure lanciate con il dl aprile per contrastare gli effetti dello shock della pandemia da coronavirus-COVID-19 sui fondamentali dell'economia.Riaguardo all'indennità mensile di disoccupazione, ovvero la Naspi, questa "sarà prorogata di 2 mesi". Inoltre, è "previsto un indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo".