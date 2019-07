Criptovalute: arriva l'indice Crypto10 proposto da IG

Titta Ferraro 4 luglio 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

IG ha lanciato un nuovo indice per operare sulle criptovalute: Crypto10 Index. Il nuovo strumento replica l’indice calcolato da Bita Gmbh che raduna insieme le dieci principali criptovalute, ponderate per la rispettiva capitalizzazione di mercato. IG, leader mondiale nel trading online con i CFD, rimarca come il vantaggio principale di questo prodotto è la diversificazione. Operando con un indice, infatti, si riduce notevolmente il rischio che violenti movimenti avversi su una singola criptovaluta compromettano l’operatività. Un aspetto, quello della forte volatilità, che accomuna molte criptovalute. Il prodotto è disponibile 7 giorni su 7 ed è possibile operare sia al rialzo che al ribasso.“Cpryto10 è stato pensato per rispondere alle esigenze di protezione del rischio e flessibilità operativa manifestate dai trader”, ha dichiarato Fabio de Cillis, responsabile per il mercato italiano di IG. “Il lancio di un nuovo indice s’inquadra, inoltre, nel percorso di diversificazione dell’offerta che IG sta portando avanti da qualche mese”.