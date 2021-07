Crif: in ripresa le domande di mutui, nel primo semestre a +20,6%

Alessandra Caparello 21 luglio 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Solida e convincente la ripresa del mercato dei mutui nella prima parte dell’anno. Come emerge dalla Bussola CRIF – MutuiSupermarket II Trimestre 2021, nel secondo trimestre dell’anno la dinamica in atto è sostenuta dalla vivacità dei richiedenti con età inferiore ai 36 anni, che continuano ad aumentare il loro peso anche grazie alle agevolazioni recentemente varate per sostenere il comparto.Nel primo semestre del corrente anno, le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane hanno fatto segnare un incremento del +20,6% rispetto al corrispondente periodo del 2020 (nonostante una contrazione del -4,4% registrata a giugno). I volumi complessivi di domanda risultano più alti non solo rispetto al 2020 - quando la prima parte dell’anno era stata fortemente condizionata dal lockdown totale conseguente lo scoppio della pandemia - ma anche rispetto agli anni precedenti, a conferma di una ripartenza del mercato dei mutui che appare destinata a non esaurirsi nel breve.