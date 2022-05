Crif: accordo per acquisire da Tinexta divisione Credit Information and Management

Crif ha concluso un accordo per l’acquisizione da Tinexta della divisione credit information and management, che offre servizi di business information e servizi tecnico-estimativi in ambito real estate. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive usuali per tale tipologia di operazioni.

Nello specifico, l’operazione prevede la cessione a Crif delle partecipazioni detenute da Tinexta nelle società Innolva – che offre servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) – e ReValuta – che offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). L’operazione valorizza la divisione ad un enterprise value complessivo di 237,5 milioni di euro.