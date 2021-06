Creval: revoca azioni da Borsa Italiana, assemblea convocata il 18 giugno per nuovo Cda

Valeria Panigada 4 giugno 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Daoggi le azioni di Credito Valtellinese (CreVal) sono state revocate dalle contrattazioni di Piazza Affari, dopo che Crédit Agricole Italia è diventato titolare del 100% del capitale. CreVal ha convocato l'assemblea per il prossimo 18 giugno, in cui si deciderà il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023.