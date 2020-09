Creval: pronta al processo di consolidamento del settore (analisti)

simone borghi 21 settembre 2020 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Il ceo di Creval, Luigi Lovaglio, si aspetta un'accelerazione del processo di consolidamento della banca. Lo ha detto il manager in un’intervista riportata dal Sole 24 Ore. Creval sarebbe il partner ideale in operazioni di M&A, ha sottolineato Lovaglio che invece è apparso più cauto sull’ipotesi di integrazione con la Banca Popolare di Sondrio. Secondo il manager, Creval potrebbe migliorare i suoi obiettivi di NPE ratio previsto nel suo business plan, dopo aver completato in anticipo il piano di smaltimento NPE da 800 milioni.“Riteniamo che il processo di consolidamento sia fondamentale per ripristinare la redditività in uno scenario di tassi di interesse bassi (che probabilmente durerà a lungo) e Creval è pronta per entrare in trattative di M&A. Tuttavia, le piccole dimensioni dell'azienda potrebbero rendere l'integrazione con Creval non una priorità per le banche più grandi, a nostro avviso” commenta la divisione Imi di Intesa Sanpaolo che ha rating Hold su Creval con target price a 10,7 euro.