Crescita zero, Pil piatto nel secondo trimestre 2019. Attese erano -0,1%

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Piatto il PIL nei tre mesi da aprile a giugno. Nel secondo trimestre del 2019 l'Istat stima che il Pil dell'Italia sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del secondo trimestre del 2018. Il consensus Bloomberg indicava un calo dello 0,1% su base trimestrale rispetto al +0,1% del trimestre precedente.Il secondo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in più rispetto al trimestre precedente e unagiornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2018. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria e di un aumento in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo nullo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2019 risulta nulla.