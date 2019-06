Crescita: Bankitalia rivede al ribasso stime PIL nel triennio 2019-2021

Alessandra Caparello 7 giugno 2019 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Debole l’economia italiana che secondo le nuove proiezioni economiche di Bankitalia vede un Pil in aumento quest’anno solo dello 0,3%, la metà di quanto stimato a gennaio (+0,6%).Le proiezioni macro per il triennio 2019-2021 secondo via Nazionale nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema, prevedono che nel 2020 il Pil crescerà dello 0,7% contro lo 0,9% stimato in precedenza e nel 2021 dello 0,9% contro l’1% precedente. La revisione rispetto a gennaio, si legge in una nota, "riflette principalmente la maggior debolezza della domanda estera osservata negli ultimi mesi e il protrarsi di condizioni di elevata incertezza rilevate nei sondaggi presso le imprese".