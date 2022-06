Crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni costa in media 139.500 euro

Crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa che si aggira in media intorno ai 139.500 euro (oltre 7.000 euro all’anno). Così emerge da un’analisi di Moneyfarm che ha preso in esame oltre 150 voci di spesa e ha calcolato che una coppia di futuri genitori deve mettere in conto di spendere tra i 5.600 e i 19.300 euro ancora prima della nascita di un figlio, per prepararsi al grande evento.

La decisione di avere un figlio è senza dubbio un passo importante per una coppia, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche economico. È un traguardo che dovrebbe essere programmato per tempo, in modo da allocare gli investimenti nel modo migliore per soddisfare le esigenze del figlio e per contribuire alla serenità dell’intero nucleo familiare. Qui entra in gioco il consulente finanziario, insieme al quale analizzare la propria situazione patrimoniale, capire l’ammontare dei risparmi accumulati e l’entità delle entrate/uscite in un determinato arco temporale, per poi pianificare gli obiettivi e gli strumenti d’investimento più adeguati in base alle proprie necessità familiari.

Figlio mio quanto mi costi: l’analisi di Moneyfarm

Ovviamente l’ammontare della spesa complessiva dipende molto dalla disponibilità economica di ogni famiglia e dalla fascia di età del figlio. Così nella fascia di età 6-8 anni tra le voci di costo più pesanti per il bilancio familiare troviamo la mensa scolastica (tra 1.416 euro e 2.040 euro a seconda della fascia considerata), il doposcuola (tra i 510 e i 5.400 euro), le attività sportive (tra i 2.250 e 6.000 euro) e i campi estivi (da 1.185 a 3.510 euro). Per la fascia d’età 15-18 anni invece, quando il costo del mantenimento di un figlio raggiunge il suo picco massimo, balzano all’occhio le spese sostenute per lo sport (da 3.000 a 8.000 euro), i corsi di inglese (da 3.600 a 6.000 euro), la paghetta (da 4.160 a 6.240 euro), con un picco per gli studi all’estero, dato che per un anno la spesa varia da 15.000 a 20.000 euro.

Fortunatamente ci sono anche costi su cui è possibile risparmiare. La spesa per abbigliamento può essere infatti molto elevata (mediamente 10.000 euro), ma la scelta di capi non brandizzati può dimezzare l’ammontare complessivo dice l’analisi di Moneyfarm.