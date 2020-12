Credito: prevista solida crescita delle richieste da parte dlele famiglie a inizio 2021

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Il 2021 si potrebbe aprire con una solida crescita delle richieste di credito da parte delle famiglie. E' ciò che emerge dalla ricerca CRIF-Sda Bocconi sull’impatto del Covid-19 sulla domanda di credito. Per il primo trimestre 2021 si stima un andamento positivo del finalizzato superiore a 5.000 euro sia rispetto al primo sia rispetto all’ultimo trimestre del 2020, rispetto al quale in particolare i valori mostrano un incremento in una forchetta tra il +2% e il +13% in tutti gli scenari, ovvero anche in caso di contesto non favorevole.Diverso è l’andamento del credito finalizzato inferiore a 5.000 euro. Mentre, anche qui in tutti gli scenari, l’andamento del primo trimestre 2021 è migliore di quello del 2020 (nello specifico +10% nello scenario Baseline, +13% rispetto lo scenario High e +8% nello scenario Low), si nota unindebolimento della performance di questo comparto rispetto alle positive ipotesi di chiusura dell’ultimo trimestre dell’anno con un decremento tra il -29% e il -26%.I prestiti personali, che sembravano non aver approfittato del rimbalzo della domanda di credito post fine lockdown, mostrano invece un recupero più lento ma più costante che accelera nell’ultimo trimestre 2020. Nello scenario low i risultati sono in crescita rispetto al pari periodo del2019 e significativamente migliori rispetto al 2020, nello specifico +8% rispetto al primo trimestre 2020 e +17% rispetto al quarto trimestre 2020.Infine, i mutui nei primi mesi del 2021 dovrebbero performare meglio rispetto allo stesso periodo del 2020 con una variazione positiva tra il +11% e il +26%, anche se rallentano rispetto all’ultimo trimestre dell’anno corrente con un picco negativo nello scenario Low del -5%. Non va però dimenticato che l’andamento dei mutui è stato comunque molto più positivo di quello degli altri prodotti anche per effetto delle straordinarie condizioni di tasso che hanno alimentato il mercato delle surroghe e delle rinegoziazioni.