Credito: nasce Pagolight per dilazionare spese fino a 3.000 euro senza costi aggiuntivi

Valeria Panigada 15 aprile 2021 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Compass, società di credito al consumo del gruppo Mediobanca, ha lanciato Pagolight, un nuovo servizio di buy now pay later che permette, presso gli esercenti convenzionati, di acquistare beni e servizi dilazionando i pagamenti senza costi aggiuntivi. In particolare, Pagolight offre la possibilità di suddividere le spese comprese tra 60 euro e 3mila euro in quote mensili che verranno addebitate automaticamente sul conto corrente senza interessi o commissioni. L'iter è completamente digitale per l’erogazione immediata del credito e la dilazione è personalizzabile sulla base delle esigenze."Pagolight di Compass può introdurre il credito in settori merceologici sino a questo momento rimasti esclusi, come cura della persona, abbigliamento, viaggi, articoli sportivi e tanto altro ancora”, ha aggiunto Francesco Caso, Direttore Generale di Compass.Pagolight è di fatto uno smartPos evoluto, simile a quello presente nelle casse di molti negozi. Si avvale di una applicazione proprietaria, appositamente realizzata da Compass, che consente in pochi minuti, attraverso una carta di pagamento e la tessera sanitaria, di offrire credito su piccoli importi (suddivisi da 3 a 12 mensilità) al momento dell’acquisto nel punto vendita.“Il buy now pay later è una soluzione ancora poco diffusa in Italia ma ampiamente conosciuta soprattutto nei mercati come Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Siamo orgogliosi di essere tra i primi promotori in Italia del Consumer Factoring con un modello di credito a costo zero per i clienti”, ha concluso Francesco Caso.