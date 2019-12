Credito al consumo in rialzo grazie a finanziamenti finalizzati.Calano i mutui

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Nei primi nove mesi del 2019 i flussi di erogazioni di credito al consumo alle famiglie italiane hanno proseguito il trend di crescita sui ritmi dello scorso anno, registrando un aumento del 6,4%. L'aumento è stato trainato dal comparto dei finanziamenti finalizzati. Le erogazioni di mutui alle famiglie, invece, sono tornate a mostrare un’evoluzione negativa, sia nella componente d’acquisto sia in quella di surroga. Secondo l’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia, i mutui hanno registrato una contrazione pari a -14,2%, condizionati sia dalla cautela delle famiglie in merito alla decisione di investimento, che dall’esaurirsi della convenienza economica delle surroghe.Le previsioni per i prossimi due anni indicano che i flussi di credito alle famiglie riprenderanno a crescere anche grazie al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico, che alimenterà la domanda. In particolare, ci si aspetta un ritorno alla crescita delle erogazioni di mutui, grazie a tassi di interesse ancora bassi e condizioni favorevoli di offerta, mentre si consoliderà la crescita del credito al consumo.