Credito Fondiario nominato Servicer di un portafoglio NPL da 1,6 mld di GBV

Credito Fondiario subentra nei ruoli di Master Servicer e Special Servicer nella gestione di un portafoglio di crediti non performing per un valore nominale lordo (“GBV”) di 1,67 miliardi di euro.A seguito di questa operazione, e delle altre concluse nel corrente trimestre, il totale dei crediti gestiti da Credito Fondiario quale Special Servicer a fine anno ammonterà a circa 19 miliardi.Il portafoglio, originariamente ceduto e cartolarizzato con il collocamento dei titoli nel 2007, comprende crediti di natura bancaria di tipo secured (retail e corporate) in prevalenza concentrati nel sud Italia, e sarà gestito da Credito Fondiario nell’ambito di una nuova operazione di cartolarizzazione, nella quale assumerà i ruoli di Master Servicer, Special Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Paying Agent.