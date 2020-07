Credito Fondiario: acquisito portafoglio Npl per 180 mln di euro

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Credito Fondiario, banca attiva in Italia nel settore degli investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati e capogruppo del gruppo Bancario Credito Fondiario, ha acquisito un portafoglio di crediti prevalentemente non performing derivanti da forniture nei confronti di pubbliche amministrazioni, tra cui province, regioni e consorzi, per un valore nominale lordo pari a circa 180 milioni."Credito Fondiario, in un’ottica di continua diversificazione del proprio business, sta portando avanti un’attività di sviluppo delle proprie attività nel mondo dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione – spiega il chief investment officer, Guido Lombardo –. Questa attività è aggiuntiva e complementare alla nostra linea di investimento nel mondo dei tax credit, avviata un anno e mezzo fa e che ci sta dando ottimi risultati".