Credito: 2,3 milioni di domande per moratoria sui prestiti e oltre 280mila richieste al fondo Pmi

Redazione Finanza 20 maggio 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Sono 2,3 milioni, per un valore di 240 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 280.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 152 milioni, su 17 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19.La Banca d’Italia, fa sapee il ministero dlel'Economia, continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati riguardanti sia l’attuazione delle misure governative, sia le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. Sulla base di dati preliminari, all’8 maggio sono pervenute quasi 2,3 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per circa 240 miliardi. Le domande delle famiglie, quasi 1,2 milioni, riguardano prestiti per 74 miliardi di euro. Crescono a poco più di 105.000 le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa. Si può stimare che, in termini di importi, circa l’80% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; l’1% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.