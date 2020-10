Crediti UTP: Prelios e Generalfinance insieme per finanziamenti a imprese in difficoltà

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Prelios e Generalfinance hanno stretto un accordo per supportare aziende in situazione di tensione finanziaria classificate quali UTP (unlikely to pay) dal sistema bancario. L’accordo commerciale, spiega una nota, si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo Prelios nel mercato del servicing dei crediti UTP, volto a massimizzare il rientro in bonis di società e imprese creditrici. Generalfinance potrà efficacemente collaborare con Prelios, fornendo i propri servizi di gestione e smobilizzo del capitale circolante, contribuendo a fornire nuove risorse finanziarie alle aziende in difficoltà, elemento fondamentale nel loro processo di risanamento.L’ecosistema che si verrà a creare con la firma dell’accordo tra Generalfinance e il Gruppo Prelios ha l’obiettivo di sostenere le imprese e, più in generale, l'economia del Paese per far fronte all’attuale quadro macroeconomico particolarmente difficile, contribuendo a garantire liquidità alle filiere produttive.