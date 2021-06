Credit Suisse: Intesa Sanpaolo bocciata a neutral, UniCredit promossa a outperform

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Credit Suisse in azione sulle banche italiane. Gli analisti della banca elvetica hanno alzato la raccomandazione su UniCredit a outperform da neutral, con un nuovo prezzo obiettivo che passa a 12,5 euro dal precedente 8,8. "Nonostante il rally del titolo dopo i risultati del primo trimestre 2021, continuiamo a vedere un potenziale rialzo per UniCredit", segnalano gli esperti nel report odierno.Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo, la banca guidata da Carlo Messina ha invece incassato un downgrade, con il rating che scende a neutral (target price fermo a 2,6 euro). "Anche se continuiamo ad apprezzare il modello di business diversificato di Intesa Sanpaolo, che dovrebbe compensare i venti contrari sul margine di interesse netto, vediamo un limitato potenziale di crescita derivante dall'esposizione della banca concentrata in Italia", aggiungono da Credit Suisse.