Crédit Agricole: in Italia utile netto pari a 169 mln di euro in calo del 29% su base annua

Alessandra Caparello 4 novembre 2020 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nei primi nove mesi del 2020 pari a 551 milioni di euro.Crédit Agricole Italia ha conseguito nei primi nove mesi del 2020 un utile netto pari a 169 milionidi euro (-29% a/a), dato che include rettifiche straordinarie su crediti a fronte della crisi Covid-19.Il risultato sarebbe pari a circa 200 milioni, escludendo il contributo al Fondo di Risoluzione (FRU) e gli oneri straordinari sostenuti per la gestione dell’emergenza sanitaria.Il Crédit Agricole – si legge in una nota - è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).