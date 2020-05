Crédit Agricole: in Italia risultato netto aggregato pari a 145 milioni di euro

Alessandra Caparello 6 maggio 2020 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nel primo trimestre del 2020 è pari a 145 milioni di euro. Il gruppo ha ottenuto un utile netto sottostante nel primo trimestre 2020 di 981 milioni di euro, con proventi operativi netti sottostanti di 8,378 miliardi di euro.“Prosegue in maniera forte il sostegno del Crédit Agricole in Italia a famiglie e imprese nonostante il momento di grande incertezza per il Paese. Stiamo intervenendo con concretezza operativa in tutti gli ambiti, favorendo la programmazione degli investimenti per la ripresa – ha dichiarato Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia –. Abbiamo messo in campo non solo liquidità e finanziamenti, ma anche la solidità di un Gruppo internazionale che in Italia è presente con tutte le linee di business e che offre un servizio veloce e a 360°.”