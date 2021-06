Credit Agricole Italia lancia Opa sulle azioni di Crédit Agricole FriulAdria fino a 40 euro per azione

Redazione Finanza 16 giugno 2021 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Crédit Agricole Italia S.p.A. ('CAI' o l’'Offerente') comunica di aver lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l’'Offerta') avente ad oggetto n. 4.159.603 azioni ordinarie della propria controllata Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (rispettivamente, le 'Azioni' e 'CAFriulAdria' o l''Emittente'), mediante pubblicazione in data odierna del comunicato previsto dall'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il 'TUF'), nonché dall'art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 'Regolamento Emittenti' e il 'Comunicato').Per ogni informazione relativa allOfferta si rinvia al Comunicato disponibile, tra l'altro, sulsito internet dell'Offerente all'indirizzo https://gruppo.credit-agricole.it/opa-ca-friuladria,nonché al documento relativo all'Offerta previsto dall'art. 102, comma 4, del TUF (il 'Documento d'Offerta') e destinato alla pubblicazione a seguito di approvazione dellaConsob. Si rinvia, quindi, al Documento d'Offerta per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta.Con questa operazione:In coerenza con la vocazione di banca vicina al territorio e quale segnale di attenzione verso i clienti che sono anche soci, CAI ha deciso di promuovere l'Offerta al fine di garantire agli azionisti di CA FriulAdria la possibilità di monetizzare ad un prezzo conveniente il proprio investimento.Crédit Agricole Italia offre un corrispettivo in denaro fino a massimi Euro 40 per azione costituito da: (i) una componente immediata pari ad Euro 35 per azione, chesarà corrisposta alla data di regolamento dell'offerta; e (ii) una componente differita pari ad Euro 5 per azione, che sarà corrisposta dopo tre anni e a condizione chel'aderente all'offerta mantenga determinati requisiti.Considerando sia la componente immediata sia quella differita, il corrispettivo massimo complessivo incorpora un premio del 37,9% rispetto all'ultimo prezzo di mercato dell'azione; la sola componente immediata incorpora un premio del 20,7% rispetto all'ultimo prezzo di mercato dell'azione.L'Offerta rientra nel percorso di banca unica avviato dal Gruppo con le precedenti banche acquisite e prevede la successiva integrazione di CA FriulAdria in CAI entroil secondo semestre 2022.Si segnala, infine, che, in considerazione dell'Offerta, della scarsa liquidità che comunque caratterizza le Azioni e della prospettata Fusione, si intende fare sì che venga richiesta la revoca delle Azioni dalla negoziazione sul Hi-MTF una volta terminata l’Offerta. Ad esito di ciò, le Azioni non sarebbero negoziate su alcun mercato o sistema multilaterale e potranno essere più difficilmente liquidabili".Ancora, "si prevede di portare a compimento l'Offerta entro il terzo trimestre di quest'anno. Crédit Agricole Italia presenterà alla Consob il Documento d'Offerta entro il termine di 20 giorni di calendario dalla data del presente Comunicato. Il Documento d'Offerta sarà pubblicatosuccessivamente alla sua approvazione da parte della Consob. Il Periodo di Adesione all'Offerta – che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti, sarà concordato con Consob e avrà una durata compresa tra unminimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroga – inizierà successivamente alla pubblicazione del Documento d'Offerta, in conformità alle previsionidi legge".Così Ariberto Fassati, Presidente di Crédit Agricole Italia:"Crédit Agricole FriulAdria è una parte importante del nostro Gruppo, con un invidiabile radicamento sul territorio e una forte attenzione verso il tessuto socioeconomico del Nordest. L'operazione rappresenta, non solo un’opportunità per tutti i soci di valorizzare le azioni di cui sono in possesso, ma anche un contributo rilevante alla crescita sostenibile del Gruppo stesso, creando valore aggiunto per imprese, famiglie e stakeholder".Giampiero Maioli, Chief Executive Officer di Crédit Agricole Italia e Head of Crédit Agricole S.A. Group per l'Italia, commenta:“L'appartenenza ad un grande Gruppo internazionale, ma con radicata presenza territoriale, come Crédit Agricole ci ha resi più solidi, più innovativi, più vicini al cliente. È con questo spirito che lanciamo oggi un'offerta ai soci diCA FriulAdria, che avranno l'occasione di valorizzare le loro azioni con un premio considerevole, grazie ad un cospicuo investimento da parte di Crédit Agricole Italia. Lo facciamo perché crediamo fortemente nel Nordest e nelle suepotenzialità, con l'obiettivo di proseguire nel percorso di crescita sostenibile al servizio del Paese".