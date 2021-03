Crédit Agricole Italia colloca il suo primo green bond

Titta Ferraro 8 marzo 2021 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Crédit Agricole Italia ha lanciato la sua prima emissione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Green. L’emissione di complessivi 500 milioni di euro con durata di 12 anni, ha un tasso mid swap maggiorato di 9 punti base, lo spread più basso mai registrato da una OBG italiana e una cedola annua lorda pari allo 0,125%.L’operazione è diretta a finanziare o rifinanziare mutui ipotecari residenziali selezionati secondo criteri di sostenibilità ed erogati per l’acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica, conformi alle best practice in tema Environmental Sustainability tra cui immobili residenziali con certificazione energetica di classe A, B e C, e immobili di recente costruzione (dal 2016), secondo il principio del miglior 15% degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico nel Paese.