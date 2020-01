Crédit Agricole CIB e ING: primo Green Loan nel Reale estate italiano

Alessandra Caparello 22 gennaio 2020 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Primo Green Loan per Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e ING nel settore Real Estate italiano. La linea di credito è stata concessa su base 50-50 da parte delle due banche ed è garantita da un asset dotato di certificazione LEED GOLD situato in Piazza San Babila, nel centro di Milano.L’immobile ha una destinazione d’uso mista uffici e retail. Ha una superficie totale di circa 21.300 metri quadrati ed è stato quasi completamente ristrutturato nel corso del 2019, raggiungendo i massimi standard qualitativi in termini di specifiche tecniche ed efficienza energetica, cosa che ha permesso di classificare la linea di credito come un “Green Loan”.