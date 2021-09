Credem rimborsa in anticipo obbligazione Tier 2 da 50 milioni. La banca: 'solida posizione di capitale'

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

La banca Credem -Credito Emiliano - ha comunicato con una nota la decisione di rimborsare anticipatamente l'obbligazione di Tier 2 pari a €50,000,000 con scadenza a ottobre del 2026. Nella nota si legge che:"A seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza competente, con riferimento al prestito subordinato di importo pari a €50.000.000 'Fixed to Floating Rate Subordinated Tier 2 Callable Notes' (ISIN: XS1506498200), si rende noto che Credito Emiliano, ha intenzione di esercitare l'opzione di call volontaria e di procedere al rimborso integrale dell'importo di tutti i titoli in essere alla data di efficacia della call (21 ottobre 2021), in coerenza con la normativa di Vigilanza che ne ridurrebbe i benefici patrimoniali in caso contrario"."Credito Emiliano effettuerà, pertanto, a beneficio di tutti gli obbligazionisti (Noteholders), le notifiche formali previste dalla vigente normativa e dai termini e condizioni regolanti l'emissione. Il Total Capital Ratio a Giugno 2021, prudenzialmente, recepiva già gli effetti di tale rimborso,collocandosi al 16,7%, ampiamente sopra alla soglia normativa prevista (pari a 11,5%). Credito Emiliano mantiene una solida posizione di capitale con un livello di CET1 ratio pari a 14,4% a Giugno 2021, 682 bps sopra il requisito minimo regolamentare per il 2021 (SREP) e ai vertici dellebanche italiane direttamente vigilate da BCE".