Credem: questione dividendo nel cda del 9 aprile

Daniela La Cava 31 marzo 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Credito Emiliano (Credem) valuterà le recenti raccomandazioni della Banca Centrale Europea (Bce) sul pagamento dei dividendi nel consiglio di amministrazionein agenda il prossimo 9 aprile. E' arrivata in serata la nota del gruppo bancario emiliano dopo gli annunci di UniCredit e altri istituti di credito sul tema della cedola. Nel dettaglio, recependo le indicazioni della Federazione Bancaria Europea, lo scorso 27 marzo Bce ha annunciato di ritenere opportuno che almeno fino al primo ottobre 2020 non vengano distribuiti dividendi e assunti impegni irrevocabili per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 alla luce dell’epidemia Covid-19. Inoltre, raccomanda gli enti creditizi di astenersi dal riacquisto di azioni finalizzate alla remunerazione degli azionisti.