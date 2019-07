Credem: quasi €100 mln di finanziamenti erogati alle Pmi con accordi FEI

simone borghi 29 luglio 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Ammontano a quasi 100 milioni di euro i finanziamenti erogati da Credem alle piccole e medie imprese clienti nell’ambito degli accordi sottoscritti con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nei primi sei mesi dell’anno. In particolare, sono tre gli accordi attivi con il FEI: AGRI Italy Guarantee Platform per le aziende del settore agricolo e agroindustriale sottoscritto a marzo 2019, COSME per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese rinnovato lo scorso febbraio ed INNOVFIN per sostenere gli investimenti in innovazione e ricerca. Complessivamente ad oggi il valore degli accordi stipulati tra Credem e FEI ha raggiunto 2 miliardi di euro facendo dell’istituto il primo partner a livello europeo del FEI.“L’obiettivo del gruppo Credem è da sempre quello di supportare le imprese clienti nel loro percorso di crescita”, ha dichiarato Giancarlo Bertolini, Direttore Marketing Credem. “Questi accordi”, ha proseguito Bertolini, “sono la testimonianza del nostro impegno per offrire strumenti concreti, efficaci ed innovativi per soddisfare i bisogni delle Pmi. Siamo infatti fermamente convinti che le aziende che investono in innovazione siano quelle sapranno interpretare al meglio le tendenze del mercato ed essere maggiormente competitive a livello sia nazionale sia internazionale. Riteniamo anche importante”, ha concluso Bertolini, “agevolare l’accesso al credito delle imprese di minore dimensione che sono, insieme a quelle agricole, l’ossatura portante del tessuto economico di molte aree del paese e che possono esprimere grandi potenzialità anche in futuro”.