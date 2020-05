Credem punta sui giovani: 50 inserimenti dall’inizio dell’emergenza, obiettivo ulteriori 100 entro fine 2020

simone borghi 21 maggio 2020 - 12:13

Tra marzo e aprile 2020 il gruppo Credem ha proseguito i processi di selezione dei candidati, per la maggior parte neodiplomati e neolaureati, potenziando le modalità di colloquio a distanza e programmando nuove assunzioni. Negli ultimi cinque anni oltre 1.300 inserimenti con una crescita dell’organico del 7,7%. L’attività di selezione proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di inserire altre 100 persone entro fine anno. Forte focus sarà posto, oltre che al settore commerciale, all’ambito IT con l’assunzione di 30 persone nei prossimi 12 mesi.Credem punta da sempre all’innovazione tecnologica. Gli ingenti investimenti degli ultimi anni hanno reso lo smartworking uno standard largamente utilizzato, ancora di più negli ultimi mesi: da 2 mila alla fine del 2019, si è arrivati ad oggi alla quasi totalità delle persone del Gruppo che possono lavorare da remoto (6.200 dipendenti).Gli investimenti sui giovani continueranno anche nel 2020 nel solco di quanto fatto negli ultimi cinque anni in cui il Gruppo ha assunto oltre 750 persone tra neodiplomati e neolaureati, circa il 57% delle assunzioni complessive. Per ciascuno è costruito un progetto personalizzato che consiste in una fase iniziale di selezione che punta a conoscere la persona a 360°; seguono l’inserimento e l’affiancamento in fase di on boarding, la formazione continua in termini sia di sviluppo professionale che personale e la job rotation come leva di crescita alla valorizzazione della diversity all’interno della popolazione aziendale.