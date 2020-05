Credem punta a CariCento: operazione sensata strategicamente ed economicamente (analisti)

Alessandra Caparello 4 maggio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

In calo a Piazza Affari il titolo Credem che al memento segna una flessione dello 0,74%. La banca ha comunicato di aver avviato una trattativa con l`omonima Fondazione per l`acquisizione della quota di controllo (67%) nella CR Cento.Nel 2017 la Fondazione era stata in trattativa con BP Sondrio ma poi l`operazione non si era concretizzata per la mancata autorizzazione da parte della BCE. Secondo Equita, è ragionevole ipotizzare che Credem realizzi l`acquisizione, qualora si concretizzi, replicando le stesse modalità (ie 90% azioni, 10% cash). L`operazione sarebbe quindi sensata dal punto di vista economico e strategico dicono gli esperti in quanto - ancorché di dimensioni limitate in termini assoluti e relativi - consentirebbe di aumentare le masse di Credem sfruttando la leva operativa a beneficio della produzione delle fabbriche del gruppo (Asset Management, Private Banking, Assicurazione).