Credem pronta ad assumere 35 laureati entro metà 2022

Titta Ferraro 5 novembre 2021 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Credem intende inserire 35 persone entro il primo semestre 2022 in ambito information technology, data science e project management, ruoli dedicati in particolare a laureati in materie come ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica. Le assunzioni si aggiungono alle 25 realizzate dall’inizio dell’anno in tale ambito e porteranno a 60 il totale degli inserimenti all'interno della nuova area aziendale che riunisce sotto un unico coordinamento le funzioni dei sistemi informativi, dell'organizzazione, dell’innovazione di Credem e Credemtel, la società del Gruppo specializzata nei servizi digitali (Area Futuro).“Con la creazione di Area Futuro abbiamo voluto aumentare le sinergie e la collaborazione tra Sistema Informativo, Organizzazione, Innovation Unit e Credemtel - rimarca Francesco Reggiani, Coordinatore di Area Futuro di Credito Emiliano. Questo per accelerare la trasformazione digitale del nostro Gruppo e offrire servizi e soluzioni innovative e semplici ai nostri clienti.”. Francesco Reggiani aggiunge “le opportunità di crescita e apprendimento sono molteplici, sia per giovani alla prima esperienza lavorativa, che per esperti di settore, che vogliano mettersi in gioco in una realtà, come la nostra, che da sempre si caratterizza per innovazione ed evoluzione tecnologica. Particolare attenzione è posta alla formazione delle persone che entrano in Credito Emiliano, sia attraverso l’esperienza sul campo che tramite percorsi dedicati ai singoli ruoli. Attività come quella della gestione progettuale, della programmazione e dell'analisi dati sono fortemente propensi ad un rapido cambiamento di scenario e l’obiettivo di Credito Emiliano è quello di mantenere un costante aggiornamento sulle nuove tecnologie, sui nuovi processi e l'evoluzione digitale”.