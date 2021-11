Credem, per il secondo anno di fila ottenuta la certificazione sull'equità salariale

Luca Losito 22 novembre 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Credem ha ricevuto anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, la certificazione “Equal Salary” che attesta l'adozione di una politica salariale equa basata su aspetti tangibili che escludono i pregiudizi di genere, di politiche di gestione del personale efficienti che diano la stessa opportunità a donne e uomini all'interno dell'azienda e di azioni concrete per rendere l’ambiente di lavoro sempre più inclusivo.Si tratta in particolare di una certificazione assegnata dalla Equal Salary Foundation, organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2010 per certificare la corretta applicazione della parità di genere nelle aziende, in collaborazione con Price Waterhouse Coopers (PWC). La certificazione è assegnata a seguito di un'analisi quantitativa dei dati relativi alle retribuzioni, di una verifica qualitativa delle azioni e delle politiche adottate per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'ascolto della percezione e del vissuto dei dipendenti.In Italia, Credem è la prima banca ad aver ottenuto la certificazione Equal Salary. Un riconoscimento che rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell'attenzione che l'azienda rivolge al benessere delle persone.