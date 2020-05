Credem in trattativa esclusiva per acquisto Cassa di Risparmio di Cento

Titta Ferraro 1 maggio 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Credem ha avviato colloqui in esclusiva con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in merito alla possibile acquisizione della partecipazione di controllo detenuta dalla stessa nella Cassa di Risparmio di Cento.Un'eventuale operazione di acquisizione della partecipazione di controllo, rimarca la banca emiliana in una nota, andrebbe a consolidare anche la propria presenza nelle province di Bologna e Modena, facendo anche leva sulle iniziative di crescita già avviate dalla Cassa.Cassa di Risparmio di Cento a fine 2018 contava su una rete di 49 filiali, prevalentemente distribuite tra le provincie di Ferrara, Modena e Bologna, con una Raccolta Complessiva da Clientela per 3,5 miliardi di euro ed Impieghi alla Clientela per 1,9 miliardi di euro.