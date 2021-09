Credem: continua ad investire in innovazione digitale e consolida la partecipazione in Andxor salendo al 40%

simone borghi 9 settembre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Credemtel (gruppo Credem) ha esercitato l’opzione di acquisto di un ulteriore 20% in ANDXOR portando al 40% la propria partecipazione nella Pmi italiana che opera nel settore IT ed offre alle imprese soluzioni e prodotti per la firma elettronica, firma digitale, crittografia, infrastrutture a chiave pubblica (PKI - Public Key Infrastructure), identity management e dematerializzazione documentale.Credemtel era entrata nel capitale di ANDXOR a settembre 2020 con una quota iniziale del 20%, salita oggi al 40% con l'obiettivo di rafforzare la partnership con la società per offrire ai clienti soluzioni tecnologiche sempre all'avanguardia. Tale operazione si inserisce inoltre nella strategia di costante aggiornamento ed ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi innovativi del Gruppo Credem.La profonda trasformazione digitale, accelerata dal momento storico attuale, vede la forte diffusione della firma elettronica in un contesto di progressivo ampliamento del lavoro a distanza.