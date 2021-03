Credem: autorità approvano fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio nella banca

simone borghi 15 marzo 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Sono state ricevute tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Cento in Credito Emiliano da parte della Banca Centrale Europea, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per quanto riguarda la Fondazione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'operazione fa riferimento all'accordo quadro firmato il 23 ottobre 2020 tra Credito Emiliano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.Il Gruppo Credem ribadisce che le linee guida dell’operazione di fusione saranno quelle di perseguire le sinergie commerciali ed organizzative valorizzando al tempo stesso le professionalità ed i presidi Centesi.