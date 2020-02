Credem: acquisiti oltre 2mila clienti e più di 570 mln di nuove masse nel 2019

simone borghi 26 febbraio 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Pienamente operativa la nuova struttura dedicata allo sviluppo delle segnalazioni commerciali tra i canali del gruppo coordinata da Andrea Farnè ed istituita all’inizio del 2019. Oltre 2 mila nuovi clienti acquisiti, 203 milioni di euro di nuova raccolta e 367 milioni di euro di nuovi impieghi. Sono questi i principali risultati raggiunti nel 2019, raddoppiati rispetto al 2018, della struttura dedicata alle sinergie commerciali creata da Credem e coordinata da Andrea Farnè. Rilevanti anche gli investimenti in tecnologia con la nuova piattaforma digitale di segnalazioni tra le diverse filiere di business introdotta nel corso del 2019 ed ora pienamente operativa.“Nel corso del 2020 continueremo a mettere in campo attività ed azioni finalizzate a diffondere un cambiamento culturale e di approccio alla relazione con il cliente che, se improntata ad una consulenza globale, consente di sfruttare appieno la completezza della gamma di offerta del Gruppo Credem generando risultati trasversali il cui potenziale è ancora molto ampio”, ha dichiarato Farnè responsabile sinergie di Credem. “Inoltre continueremo a perfezionare ed ampliare sempre di più gli strumenti a supporto delle reti commerciali attraverso l’evoluzione della piattaforma a disposizione delle persone”.Sono proseguite inoltre, sempre attraverso la nuova struttura dedicata alle sinergie, le attività relative al progetto di riposizionamento delle filiali retail, con l’obiettivo di trasformare le filiali in vere e proprie piattaforme di servizi, aperte a sperimentazioni innovative.