Credem: S&P conferma tutti i rating con outlook stabile

Alessandra Caparello 30 aprile 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia S&P ha confermato tutti i rating di Credito Emiliano (Credem) ed il relativo Outlook, che è rimasto “Stabile”.Tale azione di rating è successiva alla revisione di diversi settori bancari dell’Europa Occidentale, tra cui quello italiano. In particolare, S&P si attende che la pandemia Covid19 genererà una grave recessione in Italia nel corso del 2020, con una ripresa nel 2021, seppur non immediatamente e completamente in grado di compensare i danni causati all’economia. Relativamente a Credem, S&P prevede che il Gruppo sarà in grado di mostrare resilienza allo shock grazie al solido track record nella gestione del rischio di credito e al proprio modello di business, che generano una qualità degli attivi superiore rispetto alla media di settore e stabile redditività, elementi che confermano l’outlook stabile. In dettaglio, i rating assegnati a Credem sono: rating di Lungo termine: confermato a “BBB-”; Rating di Breve termine: confermato ad “A-3”; outlook: confermato “stabile”.