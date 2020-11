Credem Private Equity investe in Brandon Group

simone borghi 2 novembre 2020 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Credem Private Equity (gruppo Credem) ha perfezionato la prima operazione dei suoi due fondi in gestione, Elite e Credem Venture Capital II, puntando sull’innovazione e sullo sviluppo dell’e-commerce in Italia, investendo in BrandOn Group, società digitale che accelera l’accesso delle imprese, in particolar modo PMI, ai principali marketplace internazionali, fornendo i prodotti e i brand di gruppi italiani ed europei.L’investimento dei fondi Credem, pari ad oltre 1 milione di euro, si inserisce in una più ampia operazione da circa 5 milioni di euro guidata da CDP Venture Capital SGR in coinvestimento con Primomiglio SGR e B Holding. L’obiettivo comune a tutti gli investitori è di sostenere, anche attraverso nuove acquisizioni, il forte processo di crescita che ha distinto BrandOn negli ultimi anni, di rafforzare il suo posizionamento come uno dei principali partner tecnologici per le vendite online nel mercato europeo e di accelerare la digitalizzazione dei canali di vendita delle PMI italiane, soprattutto in questo momento di emergenza Covid-19.