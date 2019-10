Credem: Moody's conferma tutti i rating

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 09:41

Moody’s ha confermato tutti i rating assegnati a Credito Emiliano (Credem). Tale decisione riflette, si legge in un comunicato del gruppo bancario, un livello di crediti problematici molto più contenuto rispetto alla media italiana, solidi coefficienti patrimoniali, una redditività superiore a quella della maggior parte delle banche italiane comparabili, nonché una abbondante posizione di liquidità, favorita dalla rilevante raccolta da clientela. L'agenzia di rating americana ha altresì assegnato al debito “Senior Non-Preferred” di Credem un rating pari a “Ba1”, in linea con il rating delle emissioni subordinate.Intanto stamattina Credem ha annunciato la nomina di Maurizio Giglioli quale nuovo direttore marketing strategico. Giglioli, precisa la nota, avrà l’obiettivo di sostenere la crescita del Gruppo rafforzando il modello di banca assicurazione e la cura dei bisogni di famiglie ed imprese, sviluppando adeguati customer journey omnicanale. Chiave nel progetto in questa ottica saranno l’innovazione e l’utilizzo della tecnologia a supporto dei servizi alla clientela.