Credem: Fitch conferma rating lungo termine a "BBB-", con outlook stabile

3 maggio 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings (Fitch) ha confermato il rating a lungo termine di Credito Emiliano (Credem) a ‘BBB-’ e il viability rating (VR) a ‘bbb-’. L’outlook resta ‘Stabile’ in linea con il giudizio assegnato all’Italia. La conferma per Credem, si legge nel comunicato, deriva dall’ottima posizione di capitale in grado di assorbire la pressione sulla qualità degli attivi e sulla redditività, a seguito del deterioramento economico causato dalla pandemia di coronavirus, anche in scenari più avversi rispetto a quello base ipotizzato dall’agenzia.Inoltre, la decisione è stata supportata principalmente dalla qualità degli attivi decisamente migliore rispetto alla media del settore domestico, che si traduce in una minore incidenza sul capitale dei prestiti deteriorati rispetto ad altre banche italiane; e dalle componenti di risparmio gestito e assicurativo più consolidate rispetto ai diretti concorrenti nazionali, che forniscono una migliore diversificazione dei ricavi.