Credem: Equita Sim alza il target price a 6,9 euro. Confermato il BUY sul titolo

Alessandra Caparello 4 ottobre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Equita Sim alza il target price di Credem da 5,9 a 6,9 ps confermando il BUY sul titolo perché si tratta di una banca con un profilo di rischio contenuto, ottimo track record in termini di controllo rischi, con posizione di capitale solida e forte esposizione al business WM.La crescita dell’utile è stata guidata principalmente da un aumento dei ricavi (+11% YoY) grazie ad un NII stabile e notevole crescita delle commissioni (+14%). L’outlook per il secondo trimestre sconta e condizioni in lieve miglioramento rispetto a quelle osservate a inizio 2021, anche se i risultati 1H non sono proiettabili in modo lineare, in particolare per contributo dell`area finanza e dinamica costo del rischio. A Piazza Affari al momento il titolo Credem segna una flessione dello 0,32% a 6,18 euro.