Credem: Credemtel rafforza la partnership con Blue Eye Solutions e sale al 75% del capitale

simone borghi 13 aprile 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Credemtel (Gruppo Credem) ha acquisito nelle scorse settimane un ulteriore 55% di Blue Eye Solutions, azienda specializzata in soluzioni per l'automazione dei processi (robotic process automation) e soluzioni di intelligenza artificiale.In particolare, l’incremento nella partecipazione in Blue Eye Solutions rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2018 con l'iniziale acquisizione del 20% della società. Credemtel mantiene inoltre un’ulteriore opzione per salire al 100% dal 2026, consentendo di effettuare un organico sviluppo e consolidamento dell’investimento.La valenza strategica della partecipazione di Credemtel al capitale di Blue Eye Solutions è legata, oltre che alle competenze tecniche, ad una innovativa soluzione di Robotic Process Automation, elemento strategico che agevola la gestione dei processi digitali riducendo gli impatti progettuali. Grazie a tale partnership Credemtel sta integrando nelle proprie soluzioni di gestione documentale, software di workflow management soluzioni di Intelligenza Artificiale e di Robotic Process Automation con l'obiettivo di mettere a disposizione moduli aggiuntivi al proprio mercato di riferimento.