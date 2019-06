Credem: 150 nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi, specialmente in Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Sicilia

Alessandra Caparello 18 giugno 2019 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Negli ultimi cinque anni il gruppo Credem ha effettuato quasi 1500 assunzioni e l’organico complessivo del Gruppo è risultato in aumento dell’11,4%, con un trend di crescita che continua ininterrottamente da oltre sette anni (+11,5% dal 2012 a fine marzo 2019).Forte di questi numeri il gruppo bancario ha annunciato che nei prossimi 12 mesi l’obiettivo sarà in particolare di inserire 150 nuove persone, di cui il 70% giovani.Per quanto riguarda gli inserimenti previsti per i prossimi mesi, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. Per quanto riguarda l’ambito commerciale, i neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttore di filiale. Confermato il forte investimento anche nei sistemi informativi con giovani laureati in informatica ed esperti di dati.